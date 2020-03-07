CORONAVIRUS, IL PAPA NON SI AFFACCERÀ PER L’ANGELUS, SARÀ SOLO IN DIRETTA VIDEO

LìAngelus di Papa Francesco e l'udienza generale di mercoledì 11 marzo, per arginare il più possibile il rischio di contagio da Covid-19, saranno trasmessi in streaming da Vatican News e sugli schermi...

Lo fa sapere il Vaticano spiegando che "relativamente agli eventi dei prossimi giorni, la preghiera dell'Angelus del Santo Padre di domani avverrà dalla Biblioteca del Palazzo Apostolico e non in piazza, dalla finestra".

La preghiera sarà trasmessa in diretta streaming da Vatican News e sugli schermi in piazza San Pietro e distribuita da Vatican Media ai media che ne faranno richiesta, in modo da consentire la partecipazione dei fedeli. L'udienza generale di mercoledì 11 marzo avverrà secondo le medesime modalità.

"Tali scelte - spiega il Vaticano - si rendono necessarie per evitare rischi di diffusione del COVID-19 dovuti ad assembramenti nel corso dei controlli di sicurezza per l'accesso alla piazza, come richiesto anche dalle autorità italiane".