CORONAVIRUS, IL VIMINALE AI PREFETTI: "RISCHIO GRAVI TENSIONI, GARANTIRE LA LEGALITÀ"

Monitorare e contenere "le manifestazioni di disagio che possono verosimilmente avere risvolti anche sotto il profilo dell'ordine e sicurezza pubblica". E' la raccomandazione rivolta dal ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, in una direttiva inviata ai prefetti in riferimento all'emergenza coronavirus.

Il ministro dell'Interno chiede inoltre di intensificare l'azione di "prevenzione e contrasto dei fenomeni criminosi e di ogni forma di illegalità" legata all'emergenza coronavirus. "Alle difficoltà delle imprese e del mondo del lavoro potrebbero accompagnarsi gravi tensioni a cui possono fare eco, da un lato, la recrudescenza di tipologie di delittuosità comune e il manifestarsi di focolai di espressione estremistica, dall'altro, il rischio che nelle pieghe dei nuovi bisogni si annidino perniciose opportunità per le organizzazioni criminali".