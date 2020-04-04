CORONAVIRUS IN ITALIA, 124.632 CASI POSITIVI E 15.362 MORTI: CALANO I MALATI IN TERAPIA INTENSIVA

DATI ITALIASono oltre 15mila i morti in Italia nella crisi Coronavirus. Secondo i dati forniti dalla Protezione Civile nelle ultime 24 ore ci sono stati 681 morti, per un totale di 15362. Nel compless...

DATI ITALIA

Sono oltre 15mila i morti in Italia nella crisi Coronavirus. Secondo i dati forniti dalla Protezione Civile nelle ultime 24 ore ci sono stati 681 morti, per un totale di 15362. Nel complesso i positivi sono attualmente 88274 (+2886), mentre i guariti sono 20996 (+1238). Diminuiscono le persone ricoverate in terapia intensiva: 3994, -74 rispetto a ieri. "Oggi per la prima volta c'è un dato molto importante, il numero di pazienti in terapia intensiva diminuisce. Questo consente ai nostri ospedali di respirare, è il primo valore negativo da quando abbiamo avviato la gestione dell'emergenza", ha detto il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli. Le persone attualmente ricoverate con sintomi sono 29010, in isolamento domiciliare 55270. Il totale dei tamponi eseguiti è di 657224. I casi totali dall'inizio dell'emergenza sono 124632.

Bilancio Italia aggiornato ad oggi:

• casi attuali: 88.274 (+2.886)

• morti: 15.362 (+681)

• guariti: 20.996 (+1.238)

TOTALE CASI: 124.632 (+4.805)

DATI SICILIA

Questo il quadro riepilogativo della situazione nell’Isola, aggiornato alle ore 17 di oggi (sabato 4 aprile), in merito all’emergenza #Coronavirus, così come comunicato dalla Regione Siciliana all'Unità di crisi nazionale.

Dall'inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 19.896.

Di questi sono risultati positivi 1.932 (+73 rispetto a ieri), mentre, attualmente, sono ancora contagiate 1.726 persone (+62).

Sono ricoverati 627 pazienti (+19 rispetto a ieri), di cui 74 in terapia intensiva (+1), mentre 1.099 (++43) sono in isolamento domiciliare, 95 guariti (+1) e 111 deceduti (+10).

Il prossimo aggiornamento regionale avverrà domani.

Lo comunica la presidenza della Regione Siciliana.

DATI A PATERNO'

Altri casi di Covid-19 confermati dall'Asl sono emersi a Paternò, lo ha fatto sapere il sindaco Nino Naso con un comunicato.

Il totale dei contagiati su tutto il territorio comunale è quindi salito a sei

IL POST DEL SINDACO: Mi hanno appena comunicato altri due casi positivi di coronavirus a Paternò, auguro ai nostri due concittadini una pronta guarigione e mi auguro che finalmente possiate capire che dovete rimanere a casa.

Stamattina, il sindaco di Paternò ha pubblicato un video rivolgendosi ai cittadini preannunciando tolleranza zero contro i trasgressori del decreto in vigore.

Ed ha pronunciato che nei prossimi giorni i controlli saranno effettuati utilizzando i droni.

Nnon si ferma il lavoro dell’Amministrazione, della Protezione civile e dei volontari comunali per garantire il funzionamento di tutti i servizi di assistenza del Centro operativo comunale