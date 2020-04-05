CORONAVIRUS IN ITALIA, 128.948 CASI POSITIVI E 15.887 MORTI., RALLENTANO I NUOVI CONTAGI E SCENDE IL NUMERO DELLE VITTIME
Sono 15887 i decessi in Italia nella crisi coronavirus. Rispetto a ieri, sono stati registrati altri 525 decessi. Sono i dati diffusi dalla Protezione Civile. I guariti in totale sono 21815. I casi attualmente positivi sono 91246, le persone in isolamento domiciliare sono 58320, i pazienti ricoverati sono 28949 (-61). In calo (-17) anche il numero delle persone in terapia intensiva (3977).
Bilancio Italia aggiornato ad oggi:
• casi attuali: 91.246 (+2.972)
• morti: 15.887 (+525)
• guariti: 21.815 (+819)
TOTALE CASI: 128.948 (+4.316)
DATO SICILIA
Questi i casi di #Coronavirus riscontrati nelle varie province dell’Isola, aggiornati alle ore 17 di oggi (domenica 5 aprile), così come segnalati dalla Regione Siciliana all'Unità di crisi nazionale.
Questa la divisione degli attuali positivi nelle varie province:
- Agrigento, 104 (0 ricoverati, 2 guariti e 1 deceduto);
- Caltanissetta, 91 (23, 4, 7);
- Catania, 525 (153, 23, 46);
- Enna, 270 (170, 1, 13);
- Messina, 314 (138, 15, 24);
- Palermo, 258 (73, 29, 12);
- Ragusa, 41 (7, 4, 3);
- Siracusa, 77 (44, 25, 7);
- Trapani, 94 (24, 1, 3).
Il prossimo aggiornamento avverrà domani. Lo comunica la presidenza della Regione Siciliana.
Si raccomanda di attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite dal Ministero della Salute per contenere la diffusione del virus. Per ulteriori approfondimenti visitare il sito dedicato www.siciliacoronavirus.it o chiamare il numero verde 800.45.87.87.