CORONAVIRUS IN ITALIA, 128.948 CASI POSITIVI E 15.887 MORTI., RALLENTANO I NUOVI CONTAGI E SCENDE IL NUMERO DELLE VITTIME

Sono 15887 i decessi in Italia nella crisi coronavirus. Rispetto a ieri, sono stati registrati altri 525 decessi. Sono i dati diffusi dalla Protezione Civile. I guariti in totale sono 21815. I casi at...

A cura di Redazione 05 aprile 2020 18:30

