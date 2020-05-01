CORONAVIRUS, IN ITALIA ALTRI 269 MORTI. CALANO MALATI E RICOVERATI

Cala leggermente rispetto a ieri il numero dei morti con coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Italia: oggi sono 269 e portano il totale a 28.236. E' quanto emerge dai dati diffusi con il boll...

Cala leggermente rispetto a ieri il numero dei morti con coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Italia: oggi sono 269 e portano il totale a 28.236. E' quanto emerge dai dati diffusi con il bollettino quotidiano della Protezione civile.

Il totale delle persone che hanno contratto il virus è 207.428, con un incremento rispetto a ieri di 1.965 nuovi casi. Il numero totale di attualmente positivi è di 100.943, con una decrescita di 608 assistiti rispetto a ieri. Tra gli attualmente positivi 1.578 sono in cura presso le terapie intensive, con una decrescita di 116 pazienti rispetto a ieri. 17.569 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 580 pazienti rispetto a ieri. 81.796 persone, pari al 81% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 78.249, con un incremento di 2.304 persone rispetto a ieri.

Bollettino aggiornato ad oggi:

• POSITIVI: 207.428 (+1.965)

di cui 100.943 (-608)

• DECEDUTI: 28.236 (+269)

• GUARITI: 78.249 (+2.304)

DATI SICILIA

Questo il quadro riepilogativo della situazione nell'Isola, aggiornato alle ore 15 di oggi (venerdì 1 maggio), in merito all'emergenza Coronavirus, così come comunicato dalla Regione Siciliana all'Unità di crisi nazionale.

Dall'inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 82.860 (+3.191 rispetto a ieri), su 77.490 persone: di queste sono risultate positive 3.194 (+28), mentre attualmente sono ancora contagiate 2.171 (+14), 786 sono guarite (+12) e 237 decedute (+2).

Degli attuali 2.171 positivi, 429 pazienti (-12) sono ricoverati - di cui 30 in terapia intensiva (-3) - mentre 1.742 (+26) sono in isolamento domiciliare. Il prossimo aggiornamento regionale avverrà domani.

Lo comunica la presidenza della Regione Siciliana.

Si raccomanda di attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite dal ministero della Salute per contenere la diffusione del virus. Per ulteriori approfondimenti visitare il sito dedicato www.siciliacoronavirus.ito chiamare il numero verde 800.45.87.87.