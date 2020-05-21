CORONAVIRUS, IN ITALIA MENO DI 10MILA RICOVERATI, ALTRI 156 MORTI

L'ultimo bilancio dell'emergenza coronavirus in Italia riporta altri 156 morti. In totale le vittime nel nostro Paese sono 32.486. E' quanto si sottolinea nel bollettino della Protezione civile sulla...

L'ultimo bilancio dell'emergenza coronavirus in Italia riporta altri 156 morti. In totale le vittime nel nostro Paese sono 32.486. E' quanto si sottolinea nel bollettino della Protezione civile sulla situazione dei contagi nel nostro Paese. Il totale delle persone che hanno contratto il coronavirus è di 228.006, con un incremento rispetto a ieri di 642 nuovi casi.

Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale a 134.560, con un incremento di 2.278 persone rispetto a ieri. Da ieri sono stati effettuati 71.679 tamponi in più e il totale dei tamponi effettuati sale a 3.243.398. In totale i casi testati sono 2.078.860.

Il numero totale di attualmente positivi è di 60.960, con una decrescita di 1.792 assistiti, dunque ancora in calo sottolinea la Protezione civile. Nel dettaglio, i casi attualmente positivi, regione per regione, sono: 26.715 in Lombardia, 8.710 in Piemonte, 4.926 in Emilia-Romagna, 3.286 in Veneto, 1.877 in Toscana, 2.075 in Liguria, 3.637 nel Lazio, 1.832 nelle Marche, 1.373 in Campania, 1.839 in Puglia, 66 nella Provincia autonoma di Trento, 1.522 in Sicilia, 578 in Friuli Venezia Giulia, 1.272 in Abruzzo, 250 nella Provincia autonoma di Bolzano, 61 in Umbria, 318 in Sardegna, 43 in Valle d’Aosta, 326 in Calabria, 194 in Molise e 60 in Basilicata.

Dal bollettino emerge inoltre che da ieri non si è registrato nessun decesso per il coronavirus in otto Regioni: Puglia, Sicilia, Umbria, Valle d'Aosta, Calabria, Molise, Basilicata e Trentino Alto Adige. Sempre dalla giornata di ieri si sono registrati 'zero' contagi in Calabria e in Provincia di Bolzano.