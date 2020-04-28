CORONAVIRUS, IN ITALIA SUPERATI I 200MILA CASI TOTALI, ALTRI 382 MORTI.

Sono oltre 200mila i casi di Coronavirus in Italia dall'inizio dell'emergenza. Secondo gli ultimi dati forniti dalla Protezione Civile sono 201.505 i casi totali, con un aumento di 2.091 unità rispett...

Sono oltre 200mila i casi di Coronavirus in Italia dall'inizio dell'emergenza. Secondo gli ultimi dati forniti dalla Protezione Civile sono 201.505 i casi totali, con un aumento di 2.091 unità rispetto a ieri. In tutto hanno perso la vita 27.359 persone, di cui 382 nelle ultime 24 ore.

Continuano però a diminuire i pazienti attualmente positivi, 608 in meno rispetto a ieri per un totale di 105.205. Cala anche il numero dei pazienti ricoverati con sintomi, in totale 19.723 (-630), così come il numero delle persone in terapia intensiva (1.863, -93). In isolamento domiciliare 83.619 persone. In tutto sono stati eseguiti 1.846.934 tamponi, i casi testati sono 1.274.871.

Bollettino aggiornato ad oggi:

• POSITIVI: 201.505 (+2.091)

di cui 105.205 attuali (-608)

• DECEDUTI: 27.359 (+382)

• GUARITI: 68.941 (+2.317)