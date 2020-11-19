CORONAVIRUS, IN SICILIA 11.470 TAMPONI: 1.871 NUOVI CONTAGIATI E 40 MORTI

Sono 1.871 i nuovi positivi al Covid19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore, su 11.470 tamponi effettuati; 40 i decessi, che portano il totale a 1.055.Con i nuovi casi salgono a 33.581 gli attual...

Sono 1.871 i nuovi positivi al Covid19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore, su 11.470 tamponi effettuati; 40 i decessi, che portano il totale a 1.055.

Con i nuovi casi salgono a 33.581 gli attuali positivi con un incremento di 1.479.

Di questi 1.772 sono i ricoverati, 4 in più rispetto a ieri: 1.532 in regime ordinario e 240 in terapia intensiva lo stesso numero di ieri. In isolamento domiciliare sono 31.809. I guariti sono 352.

I nuovi positivi sono così distribuiti per province: Palermo: 512, Catania 441, Messina 264, Ragusa 192, Trapani 166, Siracusa 77, Agrigento 84, Caltanissetta 74, Enna 61.

Il bilancio aggiornato ad oggi in Sicilia è di:

48.399 casi totali

1.055 morti

13.763 guariti

33.851 attualmente positivi

1.532 (+4) ricoverati in ospedale (4,5%)

240 (+0) ricoverati in terapia intensiva (0,7%)

31.809 (+1.475) in isolamento domiciliare (93,9%)

DATO ITALIA

Sono 36.176 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia resi noti oggi secondo il bollettino del ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 653 morti che portano il totale a 47.870 dall'inizio dell'emergenza. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 3.712, con un incremento di 42 unità. Da ieri sono stati eseguiti 250.186 tamponi.