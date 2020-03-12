CORONAVIRUS: IN SICILIA 115 POSITIVI, 32 PIU'DI IERI

In Sicilia sono 115 i casi positivi al coronavirus (32 più di ieri).I laboratori regionali di riferimento (Policlinici di Palermo e Catania) hanno analizzato 1.477 tamponi, di cui 1.223 negativi e 139...

A cura di Redazione 12 marzo 2020 15:43

