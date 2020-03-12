CORONAVIRUS: IN SICILIA 115 POSITIVI, 32 PIU'DI IERI
In Sicilia sono 115 i casi positivi al coronavirus (32 più di ieri).I laboratori regionali di riferimento (Policlinici di Palermo e Catania) hanno analizzato 1.477 tamponi, di cui 1.223 negativi e 139...
In Sicilia sono 115 i casi positivi al coronavirus (32 più di ieri).
I laboratori regionali di riferimento (Policlinici di Palermo e Catania) hanno analizzato 1.477 tamponi, di cui 1.223 negativi e 139 in attesa dei risultati. Lo comunica la presidenza della Regione siciliana. Risultano ricoverati 33 pazienti (nove a Palermo, tredici a Catania, quattro a Messina, uno a Caltanissetta, tre ad Agrigento, uno a Enna e due a Trapani) di cui cinque in terapia intensiva, mentre 78 sono in isolamento domiciliare, due sono guariti e due deceduti.