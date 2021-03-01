CORONAVIRUS, IN SICILIA: 18 MORTI, 261 GUARITI E 478 NUOVI CASI POSITIVI NELLE ULTIME 24 ORE

Per il secondo giorno consecutivo in Sicilia ci sono più nuovi contagi che guariti. Dopo il +211 fatto registrare ieri (453 nuovi positivi a fronte di 211 guarigioni) anche oggi la Sicilia fa registra...

Per il secondo giorno consecutivo in Sicilia ci sono più nuovi contagi che guariti. Dopo il +211 fatto registrare ieri (453 nuovi positivi a fronte di 211 guarigioni) anche oggi la Sicilia fa registrare un altro incremento. Sono infatti 478 i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore su 20.864 tamponi analizzati tra rapidi e molecolari a fronte di 261 guarigioni.

È quanto emerge dal bollettino giornaliero emesso dalla Protezione Civile nazionale. Sale così a 153.036 il totale dei positivi dall’inizio dell’emergenza, mentre torna sopra quota 26 mila il numero degli attuali positivi sull’isola.

Per l’esattezza sono 26.181 (199 in più rispetto a ieri). Di questi 726 sono ricoverati con sintomi mentre 132 in terapia intensiva per un totale di 858 casi ospedalizzati nell’isola. Come detto sono invece 261 le persone considerate guarite o dimesse nelle ultime 24 ore (122.699 in totale), mentre si registrano altri 18 decessi (4.156 in totale).

I 478 nuovi positivi sono così suddivisi nelle 9 province siciliane: Palermo 183, Catania 122, Messina 58, Siracusa 48, Trapani 15, Ragusa 26, Caltanissetta 17, Agrigento 2 ed Enna 7.

BOLLETTINO SICILIA 1 MARZO:

TOTALE CASI: 153.036 (+478)

DECEDUTI: 4.156 (+18)

GUARITI: 122.699 (+261)

TAMPONI: 20.864 (-3.926)

• % POSITIVI / TAMPONI: 2,29%

• % POS. / CASI TESTATI: 9.72%

• CASI TESTATI: 4.918

Terapie intensive: 132 (-1)

Ricoveri: 726 (+1)

ATTUALI POSITIVI: 26.181 (+199)

DATI ITALIA

Sono 13.114 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 1 marzo, secondo il bollettino della Protezione Civile pubblicato dal ministero della Salute. Si registrano altri 246 morti, un dato che porta a 97.945 il totale delle vittime dall'inizio dell'emergenza Covid 19.

Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 170.633 tamponi. L'indice di positività sale al 7,7%. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 2.289, rispetto a ieri 58 in più, mentre sono 19.112 i ricoverati in area non critica. Il totale dei guariti sale a 2.416.093 (+10.894). Dall'inizio della pandemia in Italia si contano 2.938.371 casi totali.

DATI PATERNO'

E' in leggero aumento i casi in città rispetto al precedente bollettino diramato dall'amministrazione.

I casi accertati di Covid-19 a Paternò aggiornati ad oggi 01 Marzo 2020, risultano essere allo stato attuale 58 (+4 rispetto al bollettino emesso il 26 Febbraio) di cui 3 (+1) ospedalizzati. I soggetti posti in isolamento domiciliare sono 103 (+4) .

I dati sono in continuo aggiornamento.