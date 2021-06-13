CORONAVIRUS, IN SICILIA 183 NUOVI CASI E 5 DECESSI. TASSO DI POSITIVITÀ AL 2,7%

Sono 183 i nuovi positivi al Covid19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore, su 6.797 tamponi processati, con una incidenza al 2,7%. La Regione è al secondo posto in Italia dietro la Lombardia per...

Sono 183 i nuovi positivi al Covid19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore, su 6.797 tamponi processati, con una incidenza al 2,7%. La Regione è al secondo posto in Italia dietro la Lombardia per numero di contagi giornalieri.

Le vittime sono state 5 e fanno salire il totale a 5.905. Il numero degli attuali positivi è di 6.722 con un incremento di 24 casi. I guariti sono 154.

Negli ospedali i ricoverati sono 357, 12 in meno rispetto a ieri, quelli nelle terapie intensive sono 47, 4 in più rispetto al bollettino precedente.

La distribuzione di casi registrati per province vede Palermo con 32 casi, Catania 30, Messina 21, Siracusa 19, Trapani 19, Ragusa 31, Agrigento 4, Caltanissetta 15, Enna 12.

DATI ITALIA

Sono 1.390 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia secondo il bollettino di oggi, 13 giugno. Nella tabella del ministero della Salute si fa riferimento ad altri 26 morti. Sono 134.136 i tamponi eseguiti in 24 ore tra molecolari e antigenici che hanno fatto registrare un tasso di positività pari all'1%.