CORONAVIRUS, IN SICILIA 254 NUOVI POSITIVI (71 A CATANIA) E TRE DECESSI

Sono 254 i nuovi positivi al Covid 19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore, su 11.716 tamponi processati, con una incidenza del 2,2%. La Regione è di nuovo al secondo posto in Italia per numero di contagi giornalieri.

Le vittime sono state 3 e fanno salire il totale a 5.858. Il numero degli attuali positivi è di 8.763 con un incremento di 65 casi.

I guariti sono 186. Negli ospedali i ricoverati sono 459, nove in meno rispetto a ieri, quelli nelle terapie intensive sono 46, uno in meno rispetto al bollettino precedente.

Questa la distribuzione dei nuovi positivi registrati per province: Catania con 71 casi in testa al contagio poi Ragusa 53, Palermo 47, Trapani 37,Siracusa 26, Enna 10, Caltanissetta 5,Messina 4, Agrigento 1.

DATI ITALIA

Sono 1.968 i nuovi contagi da coronavirus regione per regione oggi 3 giugno in Italia, secondo i dati dell'ultimo bollettino della Protezione Civile. Si registrano altri 59 morti. In base ai dati del Ministero della Salute, i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono stati 97.633, con un indice di positività pari al 2%. Ricoverati in terapia intensiva 892 pazienti, -41 da ieri. Guarite 6.392 persone.