CORONAVIRUS, IN SICILIA 337 NUOVI POSITIVI (112 A CATANIA) E 5 MORTI : IL TASSO DI POSITIVITÀ SALE

Sono 337 i nuovi positivi al Covid19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore, su 14.542 tamponi processati, con una incidenza del 2,3%, in risalita da due giorni.

La Regione resta stabilmente al secondo posto in Italia per numero di contagi giornalieri.

Le vittime sono state 5 e fanno salire il totale a 5.863. Il numero degli attuali positivi è di 8.318 con una nuova diminuzione di 445 casi. I guariti sono 777. .Negli ospedali i ricoverati sono 454, 5 in meno rispetto a ieri, quelli nelle terapie intensive sono 45, 1 in meno rispetto al bollettino precedente.

La distribuzione di casi registrati per province vede sempre Catania con 112 casi in testa al contagio poi Palermo 69, Messina 42, Agrigento 40, Trapani 27, Siracusa 24, Enna 16, Caltanissetta 7 e nessun nuovo caso a Ragusa.

DATI ITALIA

Sono 2.257 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 4 giugno, secondo i dati regione per regione. Nel bollettino della Protezione Civile, da ieri registrati 73 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 220.939 tamponi, il tasso di positività è all'1,15%,