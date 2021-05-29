95047

CORONAVIRUS, IN SICILIA 385 NUOVI POSITIVI, SECONDA REGIONE IN ITALIA. 168 SONO NEL CATANESE

Sono 385 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia, su 15.094 tamponi processati nelle ultime 24 ore, con una incidenza del 2,5%. La Regione è al secondo posto in Italia per numero di contagi giornalieri...

29 maggio 2021 20:00
Le vittime sono state sette e portano il totale a 5.814. Il numero degli attuali positivi è di 9.988 con una diminuzione di 627 casi. I guariti sono 1.005. Negli ospedali i ricoverati sono 574, 11 in meno rispetto a ieri, quelli nelle terapie intensive sono 72, 1 in meno rispetto al bollettino precedente.

La distribuzione tra le province vede Palermo con 54, Catania 169, Messina 38, Siracusa 37, Trapani 10, Ragusa 30, Agrigento 27, Caltanissetta 7, Enna 13

DATI ITALIA

Coronavirus, bollettino di oggi:

• 3.351 contagiati
• 83 morti
• 7.569 guariti

-47 terapie intensive | -392 ricoveri

247.330 tamponi
Tasso di positività: 1,4% (-0,1%)

33.770.194 dosi di vaccino somministrate in totale

