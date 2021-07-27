CORONAVIRUS, IN SICILIA 436 NUOVI CASI E 6 MORTI, AUMENTANO ANCORA I RICOVERI

Sono 436 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia a fronte di 11.375 tamponi processati nell'isola. L'incidenza crolla fino al 3,8% quasi allineandosi alla media nazionale.L'i...

Sono 436 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia a fronte di 11.375 tamponi processati nell'isola. L'incidenza crolla fino al 3,8% quasi allineandosi alla media nazionale.

L'isola oggi è quarta per i nuovi contagi giornalieri in Italia dietro Veneto, Lombardia e Lazio.

Gli attuali positivi sono 8.508 con un aumento di altri 141 casi. I guariti sono 289 mentre nelle ultime 24 ore si registrano sei nuove vittime e il totale dei decessi sale a 6.030.

Sul fronte ospedaliero sono adesso 264 i ricoverati, 20 in più rispetto a ieri mentre in terapia intensiva adesso sono 30, due in più.

Sul fronte del contagio nelle singole province Agrigento 120 casi, Catania con 76, Messina 63, Caltanissetta 56 Trapani 55, Palermo 39, Siracusa 14, Enna 11, e Ragusa 2.

DATI ITALIA

Sono 4.522 i nuovi contagi da coronavirus oggi 27 luglio in Italia, secondo i dati dell'ultimo bollettino. Si registrano altri 24 decessi. In forte aumento rispetto a ieri i tamponi effettuati, che hanno registrato un incremento di +241.890 con un tasso di positività dell'1,8%.

Il totale dei tamponi effettuati sale così a 76.558.586 con 30.735.682 persone testate.

Sono 99 in più i ricoverati con sintomi di Covid rispetto a ieri e in lieve aumento (+7) i ricoverati in terapia intensiva. Il totale dei ricoverati sale a 1.611 e quello dei ricoverati in terapia intensiva a 189 con 16 ingressi del giorno.

In aumento (+2.418) i dimessi e guariti che salgono a 4.126.741 mentre gli attuali positivi sono 70.310 con un incremento di 2.074 nuovi positivi.