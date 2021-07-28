CORONAVIRUS IN SICILIA 627 NUOVI CASI E 6 MORTI NELLE ULTIME 24 ORE

Torna a salire il numero dei nuovi positivi al Covid riscontrati in Sicilia. É quanto si legge nel bollettino di oggi, mercoledì 28 luglio 2021, diffuso dal Ministero della Salute.Come si evince dai d...

Torna a salire il numero dei nuovi positivi al Covid riscontrati in Sicilia. É quanto si legge nel bollettino di oggi, mercoledì 28 luglio 2021, diffuso dal Ministero della Salute.

Come si evince dai dati comunicati dal Ministero della Salute, i nuovi casi di contagio registrati oggi nell’Isola sono 627 e il totale da inizio epidemia sale così a 240.616.

I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono stati 22.766 (si contano anche quelli rapidi): l’incidenza è al 2,75%, in diminuzione rispetto a ieri (3,83%)

Attualmente positive sono 8.943 persone. Sei nuovi decessi, quindi il totale delle vittime in Sicilia sale a 6.036.

I guariti ammontano invece a 225.637, 186 in più rispetto a quanto registrato ieri. Degli attuali positivi, 263 (+26) pazienti sono ricoverati con sintomi, 26 persone sono in terapia intensiva (-4).

Questa la suddivisione per province dei nuovi casi: Palermo 139, Catania 116, Caltanissetta 104, Agrigento 93, Ragusa 68, Enna 43, Siracusa 33, Trapani 28, Messina 3.

DATI ITALIA

Sono 5.696 i nuovi contagi e 15 le vittime di Covid nelle ultime 24 ore. Ieri i decessi sono stati 24 e i contagi 4.552. I tamponi effettuati sono stati 248.472. Il tasso di positività è in salita al 2,3%, in aumento rispetto all'1,9% di ieri.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 183 (6). Ma i ricoveri sono in crescita 74 ingressi, per un totale 1.685 ricoverati.

Coronavirus, bollettino di oggi:

• 5.696 contagiati

• 15 morti

• 1.827 guariti

-6 terapie intensive | +74 ricoveri

248.472 tamponi

Tasso di positività: 2,3% (+0,4%)

66.469.852 dosi di vaccino somministrate in totale