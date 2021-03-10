CORONAVIRUS, IN SICILIA 695 NUOVI POSITIVI: TASSO DI CONTAGIO AL 2,8%.

Sono 695 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia su 23.994 tamponi processati, con una incidenza di positivi del 2,8%, in aumento rispetto a ieri. La regione è undicesima nel contagio giornaliero di og...

Sono 695 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia su 23.994 tamponi processati, con una incidenza di positivi del 2,8%, in aumento rispetto a ieri. La regione è undicesima nel contagio giornaliero di oggi.

Le vittime sono state 15 nelle ultime 24 ore e portano il totale a 4.287. Il numero degli attuali positivi è di 13.681, con decremento di 521 casi rispetto a ieri. I guariti sono 1.201.

Negli ospedali i ricoverati sono 775, 2 in meno rispetto a ieri, quelli in terapia intensiva 108, quattro in meno. La distribuzione nelle province vede Palermo con 291 casi, Catania 186, Messina 33, Siracusa 42, Trapani 14, Ragusa 38, Caltanissetta 20, Agrigento 65, Enna 6.

DATI ITALIA

Sono 22.409 i contagi da coronavirus in Italia oggi, mercoledì 10 marzo, secondo i dati del bollettino della Protezione Civile pubblicato dal ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 332 morti, un dato che porta a 100.811 il totale dei decessi dall'inizio dell'epidemia di covid 19. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 361.040 tamponi, con un indice di positività al 6,2%. Aumentano ancora i pazienti ricoverati in terapia intensiva che ad oggi sono 2.827 (+71 da ieri).

I casi totali dall'inizio della pandemia sono 3.123.368, mentre attualmente sono 487.074 le persone positive e 22.882 i ricoverati con sintomi. La regione che fa registrare l'incremento più alto dei casi nelle ultime 24 ore è la Lombardia con 4.422 nuovi positivi, seguita dalla Campania con 3.034 e dall'Emilia Romagna con 2.155.