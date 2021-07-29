CORONAVIRUS: IN SICILIA 719 NUOVI CASI E TRE MORTI. SALE IL TASSO DI POSITIVITÀ ED I RICOVERI

Sono 719 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia a fronte di 14.046 tamponi processati nell'isola. L'incidenza sale al 5,1%.L'isola anche oggi è quarta per i nuovi contagi gi...

Sono 719 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia a fronte di 14.046 tamponi processati nell'isola. L'incidenza sale al 5,1%.

L'isola anche oggi è quarta per i nuovi contagi giornalieri in Italia dietro a Lazio, Veneto e Toscana.

Gli attuali positivi sono 9.475 con un aumento di altri 532 casi. I guariti sono 184 mentre nelle ultime 24 ore si registrano tre nuove vittime esattamente come ieri e il totale dei decessi sale a 6.039.

Sul fronte ospedaliero sono adesso 296 i ricoverati, sette in più rispetto a ieri; mentre in terapia intensiva sono 29, tre in più.

Sul fronte del contagio nelle singole province a Ragusa registrati 235 casi, a Palermo 115, a Catania 105, ad Agrigento 75, a Siracusa 67, a Caltanissetta 58, a Trapani 49, ad Enna 14 e a Messina 1.

DATI ITALIA

Sono 6.171 i contagi da coronavirus in Italia oggi, giovedì 29 luglio 2021, secondo i dati - regione per regione - del bollettino della Protezione Civile.

Da ieri, registrati altri 19 morti che portano a 128.029 il totale delle vittime dall'inizio dell'emergenza legata al covid-19. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 224.790 tamponi, il tasso di positività sale al 2,7%.

In terapia intensiva si trovano 194 pazienti, 11 in più rispetto a ieri, con 20 ingressi nelle ultime 24 ore. I ricoverati con sintomi sono 1.730 (+45).