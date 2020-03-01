CORONAVIRUS: IN SICILIA 9 LE PERSONE POSITIVE, ESEGUITI 291 TAMPONI

Nell’ambito del monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del Coronavirus sul territorio nazionale, al momento 1577 sono le persone che risultano positive al virus.Le persone guarite sono 83.Il...

Nell’ambito del monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del Coronavirus sul territorio nazionale, al momento 1577 sono le persone che risultano positive al virus.

Le persone guarite sono 83.

Il numero di contagiati nelle singole Regioni è il seguente:

984 in Lombardia,

285 in Emilia-Romagna,

263 in Veneto,

49 in Piemonte,

25 Marche,

25 in Liguria,

17 in Campania,

13 in Toscana,

9 in Sicilia, 1 persona ricoverata, 6 in isolamento domiciliare e 2 le persone guarite che sono stati già dimessi

6 nel Lazio,

6 in Friuli Venezia Giulia,

5 in Abruzzo,

3 in Puglia,

2 in Umbria,

1 in Calabria e

1 nella Provincia autonoma di Bolzano.

I pazienti ricoverati con sintomi sono 639, 140 sono in terapia intensiva, mentre 798 si trovano in isolamento domiciliare.

I deceduti sono 34, questo numero, però, potrà essere confermato solo dopo che l’Istituto Superiore di Sanità avrà stabilito la causa effettiva del decesso.

E' il bilancio della Protezione civile riferito oggi in conferenza stampa dal commissario per l'emergenza Angelo Borrelli che fa anche sapere: sono 21.127 i tamponi effettuati finora per i test.

"In riferimento alla tabella pubblicata da alcuni quotidiani sul numero dei tamponi effettuati per l'emergenza Coronavirus, si precisa che in Sicilia sono stati effettuati 291 esami su altrettante persone.

Il dato riportato fa riferimento ai soli casi di sospetta positività per i quali è prevista la validazione da parte dell'Istituto superiore di sanità". Lo precisa, in una nota, l'assessorato regionale alla Salute.

Alle persone risultate positive sono stati fatti doppi controlli e successivamente i tamponi sono stati inviati all'Istituto superiore di sanità. I due centri accreditati per i test, in Sicilia, sono il Policlinico di Palermo e quello di Catania.