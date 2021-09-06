CORONAVIRUS, IN SICILIA 943 NUOVI CASI NELLE ULTIME 24 ORE: 261 NEL CATANESE
Sono 943 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore nell'isola a fronte di 12.804 tamponi processati in Sicilia. L'incidenza sale leggermente al 7,4% ieri era al 7,2% .
L'isola resta sempre nettamente al primo posto per nuovo contagio giornaliero seguita a distanza dall'Emilia Romagna con 513 casi.
Gli attuali positivi sono 28.951 con un incremento di 489 casi.
I guariti sono 444 mentre si registrano altre 10 vittime che portano il totale dei decessi a 6.455.
La Regione Sicilia comunica che i deceduti comunicati in data odierna sono avvenuti 4 il 4 settembre, 5 il 3 settembre, 1 il 2 settembre.
Sul fronte ospedaliero sono adesso 975 i ricoverati, 10 in più rispetto a ieri mentre in terapia intensiva sono 120, lo stesso numero di ieri.
Sul fronte del contagio nelle singole province la situazione è la seguente: Palermo 179, Catania 261 Messina 249, Siracusa 80, Ragusa 37, Trapani 53, Caltanissetta 46, Agrigento 1, Enna 37.