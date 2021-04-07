CORONAVIRUS, IN SICILIA 998 NUOVI POSITIVI E 16 MORTI : A CATANIA +138

Sono 998 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia su 24.958 tamponi processati, con una incidenza del 4,0%, in linea con la media nazionale. La regione è settima per numero di contagi giornalieri.Le vit...

Sono 998 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia su 24.958 tamponi processati, con una incidenza del 4,0%, in linea con la media nazionale. La regione è settima per numero di contagi giornalieri.

Le vittime sono state 16 nelle ultime 24 ore e portano il totale a 4.746. Il numero degli attuali positivi è di 25.346 con 894 casi in più rispetto a ieri; i guariti sono 88.

Negli ospedali i ricoverati sono 1.282, 40 in più rispetto alla giornata precedente, quelli nelle terapie intensive sono 157, 3 in meno rispetto a ieri.

La distribuzione nelle province vede Palermo 396 nuovi casi, Catania 138, Messina 88, Siracusa 59, Trapani 40, Ragusa 29, Caltanissetta 73, Agrigento 88, Enna 87.

DATI ITALIA

Sono 13.708 i nuovi casi di coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Italia, con 627 vittime. Dopo il rallentamento dei giorni di Pasqua, i tamponi sono notevolmente risaliti a quota 339.939 (contro i 112.962 di ieri). Il tasso di positività è del 4%, ieri era al 6,9%, quindi in calo del 2,9% in 24 ore. In totale, nel nostro Paese, il numero dei contagi è a quota 3,7 milioni (3.700.393), mentre i morti sono 112.374 da inizio pandemia.

Coronavirus, bollettino di oggi:

• 13.708 contagiati

• 627 morti

• 20.927 guariti

-60 terapie intensive | -21 ricoveri

339.939 tamponi

Tasso di positività: 4,0% (-2,8%)

11.634.253 dosi di vaccino somministrate in totale