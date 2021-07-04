CORONAVIRUS, IN SICILIA ALTRI 102 NUOVI CASI E DUE DECESSI. L'ISOLA TERZA PER NUMERO DI CONTAGI

Sono 102 i nuovi positivi al Covid19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore su 6.397 tamponi processati, con una incidenza che sale a 1,6%, ieri era 1,5%. La Regione resta oggi al terzo posto in It...

Sono 102 i nuovi positivi al Covid19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore su 6.397 tamponi processati, con una incidenza che sale a 1,6%, ieri era 1,5%. La Regione resta oggi al terzo posto in Italia per numero di contagi giornalieri dietro la Lombardia e Campania.

Due le vittime che portano il totale dei morti resta 5.981. Il numero degli attuali positivi è di 3.563 con una diminuzione di 112 casi. I guariti sono 212. Negli ospedali i ricoverati sono 158, 4 in meno rispetto a ieri, quelli nelle terapie intensive sono 15, due in meno rispetto a ieri.

La situazione nelle province: a Palermo 14 i nuovi casi, Catania 31, Messina 19, Siracusa 3, Trapani 10, Ragusa 6, Agrigento 0, Caltanissetta 14, Enna 5.

DATI ITALIA

Sono 808 i contagi da Coronavirus in Italia oggi, 4 luglio, secondo i dati del bollettino del ministero della Salute. Registrati, inoltre, 12 morti nelle ultime 24 ore. Da ieri sono stati fatti 141.640 tamponi con un tasso positività allo 0,57%. Sono 197 i ricoverati in terapia intensiva, 3 in meno rispetto a ieri. Scende anche il numero dei ricoveri che si attesta a 1.364, 30 in meno. Sono 1.706 i nuovi guariti