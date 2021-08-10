CORONAVIRUS: IN SICILIA ALTRI 848 CASI E 12 MORTI. CRESCONO ANCORA I RICOVERI

Sono 848 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia a fronte di 18.759 tamponi processati nell'isola.L'incidenza scende al 4,5% ieri era al 5,3%.L'isola resta al primo posto per...

Gli attuali positivi sono 15.197 con un aumento di altri 258 casi. I guariti sono 578 mentre nelle ultime 24 ore si registrano altre 12 vittime e il totale dei decessi sale a 6.100.

Sul fronte ospedaliero sono adesso 498 i ricoverati, 4 in più rispetto a ieri mentre in terapia intensiva adesso sono 50 i ricoverati, 2 in meno.

Sul fronte del contagio nelle singole province in Palermo 177, Catania 125, Agrigento 80, Caltanissetta 117, Trapani 149, Ragusa 93, Siracusa 55, Enna 45, Messina 7.

Coronavirus, bollettino di oggi:

• 5.636 contagiati

• 31 morti

• 4.125 guariti

-1 terapie intensive | +94 ricoveri

241.766 tamponi

Tasso di positività: 2,3% (-1,8%)

72.157.027 dosi di vaccino somministrate in totale