CORONAVIRUS IN SICILIA, BOLLETTINO 23 APRILE: 930 NUOVI CASI, 24 MORTI
Sono 930 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia su 26.886 tamponi processati, con una incidenza del 3,4%. La Regione è nona per numero di contagi giornalieri.
Le vittime nelle ultime 24 ore sono state 24 e portano il totale a 5.265. Il numero degli attuali positivi è di 25.284, con decremento di 344 casi rispetto a ieri. I guariti sono 1.250.
Negli ospedali i ricoverati sono 1.409, 13 meno rispetto a ieri, quelli nelle terapie intensive sono 177, uno in meno rispetto a ieri.
La distribuzione dei nuovi casi tra le province, vede Palermo con 234 positivi, Catania 264, Messina 59, Siracusa 121, Trapani 48, Ragusa 30, Caltanissetta 76, Agrigento 74, Enna 24.
DATI ITALIA
Sono 14.761 i contagi da Coronavirus in Italia oggi, 23 aprile, secondo i dati regione per regione del bollettino della Protezione Civile. Nella tabella del ministero della Salute, registrati nelle ultime 24 ore altri 342 morti che portano il totale a 118.699 dall'inizio dell'emergenza legata all'epidemia di Covid-19. Da ieri eseguiti 315.700 tamponi, il tasso di positività è al 4,6%.
Coronavirus, bollettino di oggi:
• 14.761 contagiati
• 342 morti
• 21.069 guariti
-42 terapie intensive | -654 ricoveri
315.700 tamponi
Tasso di positività: 4,7% (+0,2%)
16.829.814 dosi di vaccino somministrate in total