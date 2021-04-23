CORONAVIRUS IN SICILIA, BOLLETTINO 23 APRILE: 930 NUOVI CASI, 24 MORTI

Sono 930 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia su 26.886 tamponi processati, con una incidenza del 3,4%. La Regione è nona per numero di contagi giornalieri.Le vittime nelle ultime 24 ore sono state...

A cura di Redazione 23 aprile 2021 20:04

Condividi