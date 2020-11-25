CORONAVIRUS IN SICILIA, BOLLETTINO 25 NOVEMBRE: 1.317 NUOVI CASI E 47 MORTI

Sono 1.317 i nuovi positivi al Covid-19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore, su 11.433 tamponi effettuati; 47 i decessi, che portano il totale a 1.322.Con i nuovi casi salgono a 38.320 gli attua...

Sono 1.317 i nuovi positivi al Covid-19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore, su 11.433 tamponi effettuati; 47 i decessi, che portano il totale a 1.322.

Con i nuovi casi salgono a 38.320 gli attuali positivi con un incremento di 141.

Di questi 1.824 sono i ricoverati, 1.574 (-27 rispetto ad ieri) in regime ordinario e 250 (+7 rispetto ad ieri) in terapia intensiva. In isolamento domiciliare sono 36.496. I guariti sono 1149. I nuovi positivi sono così distribuiti per province: Palermo 328, Catania 330, Messina 64 Ragusa 88, Trapani 158, Siracusa 65, Agrigento 71, Caltanissetta 43, Enna 170

DATI ITALIA

Oggi il bollettino del ministero della Sanità registra 25.853 nuovi casi su 230.007 tamponi e 722 i morti. Ieri i contagi sono stati 23.232 su 189mila tamponi, i morti 853. Crescono di 32 unità le terapie intensive mentre i ricoveri nei reparti Covid scendono di 264. I guariti-dimessi nelle ultime 24 ore sono 31.819.

Coronavirus, bollettino di oggi:

• 25.853 contagiati

• 722 morti

• 31819 guariti

+32 terapie intensive | -264 ricoveri

230.007 tamponi

Tasso di positività: 11,2% (-1,1%)

DATI PATERNO'

Arriva l'aggiornamento da parte dell'amministrazione comunale sui dati del Covdi-19 a Paternò

Il bollettino diramato pochi minuti fa, porta il numero dei casi accertati a 535 (+98 rispetto l'ultimo aggiornamento fornito ) di cui 36 (-5 ) ospedalizzati. 1274 sono i soggetti posti in isolamento fiduciario