CORONAVIRUS IN SICILIA, BOLLETTINO 4 NOVEMBRE: OLTRE 1.100 CASI, 19 MORTI IN ITALIA SUPERATI I 30000

Ecco il quadro riepilogativo dell’emergenza Coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore: il dato è aggiornato alle ore 17 di oggi, mercoledì 4 novembre. Come si evince dai dati comunicati dal Ministero della Salute, i nuovi casi di contagio registrati oggi nell’Isola sono 1.155 e il totale da inizio epidemia sale così a 26.080.

DATI PER PROVINCIA

PALERMO 352

CATANIA 324

AGRIGENTO 134

MESSINA 103

RAGUSA 98

TRAPANI 54

SIRACUSA 41

CALTANISSETTA 27

ENNA 22

I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono stati 9.376. Attualmente positive sono 17.618 persone, con un’aumento di 812 pazienti contagiati dal Covid-19 rispetto a ieri. Diciannove nuovi decessi, quindi il totale delle vittime in Sicilia sale a 569.

I guariti ammontano invece a 7.893, 324 in più rispetto a quanto registrato ieri. Degli attuali positivi, 1.105 pazienti sono ricoverati con sintomi, altre 148 persone sono in terapia intensiva (-2).

DATI ITALIA

Sono 30.550 i nuovi casi da coronavirus in Italia oggi. Da ieri sono stati eseguiti circa 212mila tamponi. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 352 morti, che portano il totale a 39.764 dall'inizio dell'epidemia. "Nelle ultime 3 settimane abbiamo avuto un trend in aumento. Negli ultimi, a occhio, vediamo una certa stabilizzazione a livelli relativamente elevati. Il numero di positivi sul totale di tamponi effettuati supera il 10%. La proporzione è piuttosto elevata e questo non è un segnale positivo", spiega Giovanni Rezza, direttore generale Prevenzione del ministero della Salute.

"Negli ultimi giorni è aumentato tendenzialmente il numero dei ricoveri in terapia intensiva, anche se non si registra nelle varie del paese una criticità. Oggi abbiamo altri 67 ricoveri in terapia intensiva e oltre 1000 nell'area medica, il trend sembra mostrare una certa stabilizzazione", prosegue. "Tra le regioni, in numeri assoluti, tra le più colpite la Lombardia, che ha comunque circa 11 milioni di abitanti: siamo sui 7800 casi. Il Piemonte è a 3577 e la Campania a oltre 4000, siamo a livelli di incidenza simile a quello della Lombardia. Oltre 2400 casi in Veneto, nel Lazio vediamo un leggero incremento che sembra essere graduale", afferma ancora.

Coronavirus, bollettino di oggi:

• 30.550 contagiati

• 352 morti

• 5103 guariti

+67 terapie intensive | +1002 ricoveri

211.831 tamponi

Tasso di positività: 14,4% (-1,1%)