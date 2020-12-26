CORONAVIRUS IN SICILIA CALANO CASI E TAMPONI E SCENDE IL TASSO DI POSITIVITÀ. TORNANO A SALIRE I RICOVERI

Brusco calo dei casi di Coronavirus in Sicilia: sono 337 quelli registrati nelle ultime 24 ore, meno della metà rispetto a ieri. Incide anche il numero dei tamponi effettuati, molto più basso rispetto...

Brusco calo dei casi di Coronavirus in Sicilia: sono 337 quelli registrati nelle ultime 24 ore, meno della metà rispetto a ieri. Incide anche il numero dei tamponi effettuati, molto più basso rispetto al solito (4.038) a causa dei giorni di festa. Nonostante questo però il tasso di positività sull'isola si abbassa drasticamente e passa dall'11,1% di ieri all'8,3% odierno.

Le vittime sono 27 nelle ultime 24 ore. I positivi sono 33.290 con un incremento di 50 nuovi positivi. Negli ospedali i ricoveri sono 1184, +19 rispetto a ieri, mentre i ricoveri in regime ordinario sono 1014, in terapia intensiva sono 170, - 4 rispetto a ieri. I guariti sono 252. La distribuzione nelle province vede Catania con 163, Palermo 38, Messina 104, Ragusa 0, Trapani 5, Siracusa 23, Agrigento 0, Caltanissetta 4, Enna 0

DATI ITALIA

Sono 10.407 i contagi da coronavirus resi noti in Italia oggi, 26 dicembre, secondo i dati contenuti nel bollettino della Protezione Civile diffuso dal ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 261 morti che portano il totale a 71.620 dall'inizio dell'emergenza legata all'epidemia. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 81.285 tamponi.