CORONAVIRUS. IN SICILIA L’11 GIUGNO NELLE ULTIME 24 ORE I NUOVI CONTAGI SONO 273 I DECESSI SONO 4

Sono 273 i nuovi positivi al Covid19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore, su 13.367 tamponi processati, con una incidenza al 2,0%.

La Regione è al primo posto in Italia per numero di contagi giornalieri.

Le vittime sono state 4 e fanno salire il totale a 5.897.

Il numero degli attuali positivi è di 6.864 con un decremento 497 casi. I guariti sono 766. Negli ospedali i ricoverati sono 375, 25 in meno rispetto a ieri, quelli nelle terapie intensive sono 38, lo stesso numero rispetto al bollettino precedente.

La distribuzione di casi registrati per province vede Palermo con 37, Catania 68, Messina 26, Siracusa 6, Trapani 4, Ragusa 73, Agrigento 10, Caltanissetta 7, Enna 42.

DATI ITALIA

Scendono sensibilmente i nuovi contagi da Covid-19 che arrivano a 1.901 casi dai 2.079 di ieri. I tamponi sono stati 217.610 e il tasso di positività è in leggero calo allo 0,9%, contro l'1% di ieri.

I decessi sono stati 69 contro gli 88 delle 24 ore precedenti. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 597, con un calo di 29 unità rispetto a ieri. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 3.876, in calo di 277 unità. 160.766 le persone in isolamento domiciliare (-3.764).