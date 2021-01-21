CORONAVIRUS IN SICILIA, MUSUMECI: “SITUAZIONE GRAVE, NON ESCLUDO LOCKDOWN COME QUELLO DELLA SCORSA PRIMAVERA

“La zona rossa di oggi non è più della scorsa primavera, ma questo lo ha deciso il Governo nazionale. Noi siamo molto allarmati perché i siciliani non hanno capito la gravità del momento. E se il cont...

“La zona rossa di oggi non è più della scorsa primavera, ma questo lo ha deciso il Governo nazionale. Noi siamo molto allarmati perché i siciliani non hanno capito la gravità del momento. E se il contagio non dovesse abbassarsi, alla fine del mese adotteremo ulteriori misure restrittive di intesa con il governo nazionale: non escludo si possa arrivare a un lockdown come quello della scorsa primavera”. Così il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, parlando con i giornalisti.

“Basta guardare le foto e filmati per osservare la indisciplina di una minoranza perché poi la stragrande maggioranza ha capito di dover rispettare le norme e le regole – ha aggiunto – siamo preoccupati: è chiaro che il diritto alla vita è prioritario”.