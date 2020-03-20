CORONAVIRUS IN SICILIA: QUINTO DECESSO NELL'ISOLA, MORTO 60 ENNE ALL'OSPEDALE GRAVINA DI CALTAGIRONE

È deceduto oggi presso l’UOC di Anestesia e Rianimazione dell’Ospedale “Gravina” un uomo di 60 anni, era ricoverato in terapia intensiva con una polmonite interstiziale.L’uomo, risultato positivo al t...

L’uomo, risultato positivo al test per il Covid, aveva fatto ingresso al pretrigae del Pronto Soccorso l’11 marzo scorso, era quindi stato ricoverato in Malattie Infettive per poi essere immediatamente trasferito in terapia intensiva dove le sue condizioni sono apparse subito gravi.

Cordoglio è espresso alla famiglia, dalla Direzione aziendale e dal personale tutto che ha preso in carico il paziente.

Il sindaco Gino Ioppolo sul primo deceduto di Caltagirone per coronavirus: «È la notizia che non avrei mai voluto ricevere. Sono profondamente addolorato. Mi sento molto vicino ai familiari in un momento così difficile.

Ai caltagironesi dico di non farci prendere dallo smarrimento e di continuare a fare ognuno la propria parte per sconfiggere questo killer silenzioso. Insieme ci riusciremo!»

LA NOTA DELL'ASP.

