95047

Coronavirus: in Sicilia sospeso avvio stagione balneare

In Sicilia, almeno per ora, la stagione balneare non partirà. L'avvio, previsto per legge il primo maggio, è stato sospeso a data da destinarsi.La decisione rientra tra le iniziative di contenimento d...

A cura di Redazione Redazione
04 aprile 2020 16:22
Coronavirus: in Sicilia sospeso avvio stagione balneare -
News
Condividi

In Sicilia, almeno per ora, la stagione balneare non partirà. L'avvio, previsto per legge il primo maggio, è stato sospeso a data da destinarsi.

La decisione rientra tra le iniziative di contenimento del contagio da Coronavirus, adottate dall'assessorato regionale alla Salute

Sono stati sospesi, per adesso, anche tutti i lavori di campionatura delle acque.

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047