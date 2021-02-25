CORONAVIRUS, IN SICILIA TORNANO SOPRA 500 I POSITIVI, IN ITALIA CRESCONO I POSITIVI, QUASI 20MILA, MA RECORD DI TEST, 443MILA

Sono 613 i nuovi positivi Covid-19 che si registrano oggi in Sicilia con 25.187 tamponi processati e una incidenza poco superiore al 2,4%. La regione si trova anche oggi al dodicesimo posto nel numero...

Sono 613 i nuovi positivi Covid-19 che si registrano oggi in Sicilia con 25.187 tamponi processati e una incidenza poco superiore al 2,4%. La regione si trova anche oggi al dodicesimo posto nel numero dei nuovi contagi giornalieri.

Le vittime sono state 15 nelle ultime 24 ore e portano il totale a 4.075. Gli attualmente positivi sono 27.026 ovvero 664 casi in meno rispetto a ieri. I guariti che sono 1.262. Negli ospedali tornano a diminuire i ricoveri e adesso sono 930, 16 in meno rispetto a ieri, ma salgono i ricoveri in terapia intensiva dove adesso sono 131, ovvero uno in più rispetto a ieri.

DATI ITALIA

I dati della Protezione civile sull'emergenza Coronavirus pubblicati dal ministero della salute. Indice di positività al 5,6%

Sono 19.886 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 25 febbraio, secondo il bollettino della Protezione Civile pubblicato dal ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 308 morti, un dato che porta a 96.974 il totale delle vittime dall'inizio dell'emergenza legata all'epidemia di covid-19. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 353.704 tamponi, il tasso di positività è al 5,6%.

Sono 396.143 le persone attualmente positive al virus, inclusi 18.257 ricoverati in area non critica e 2.168 pazienti in terapia intensiva (+11 da ieri). Dall'inizio della pandemia sono 2.868.435 i casi di Covid nel Paese. La regione con l'incremento più alto dei casi è la Lombardia, dove si sono registrati 4.243 nuovi contagi nelle ultime 24 ore.