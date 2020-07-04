CORONAVIRUS: IN SICILIA TRE NUOVI CONTAGI, CASI IN AUMENTO A LIVELLO NAZIONALE

Questo il quadro riepilogativo della situazione in Sicilia, oggi 4 Luglio e aggiornato alle ore 17 di oggi, in merito all’emergenza Coronavirus. Dall’inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono st...

Questo il quadro riepilogativo della situazione in Sicilia, oggi 4 Luglio e aggiornato alle ore 17 di oggi, in merito all’emergenza Coronavirus. Dall’inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 219.841, su 179.117 persone: di queste sono risultate positive 3.094 (+3), uno di questi in provincia di Catania a Bronte, mentre attualmente sono ancora contagiate 138, 2.674 (0) sono guarite e 282 decedute (0). Degli attuali 138 positivi, 15 (-1) pazienti sono ricoverati – di cui 2 (0) in terapia intensiva – mentre 121 (+4) sono in isolamento domiciliare.

In Italia 21 morti nelle ultime 24 ore. Il totale delle vittime è di 34.854. I casi totali sono 241.419, +235 da ieri per un totale di 241.419 contagi dall'inizio dell'emergenza. I dati sono stati diffusi dal Ministero della Salute e sono consultabili sul sito della Protezione Civile. Per il quinto giorno consecutivo aumentano i nuovi casi.

I guariti sono 191.944 guariti con una crescita di 477 da ieri. I ricoverati con sintomi sono 940, 16 in meno rispetto a ieri. Scende il dato delle persone ricoverate in terapia intensiva: rispetto a ieri sono otto in meno, per un totale di 71. Cinque le Regioni a zero contagi rispetto a ieri. Si tratta delle Marche, della Sardegna, della Valle d'Aosta, del Molise e della Basilicata.