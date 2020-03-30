Quando finirà l’emergenza Coronavirus e la quarantena.Quando potranno riaprire ristoranti, pizzerie, bar?È la domanda che corre di più sul web insieme ai tentativi di previsione, del come saremo dopo...

Quando finirà l’emergenza Coronavirus e la quarantena.

Quando potranno riaprire ristoranti, pizzerie, bar?

È la domanda che corre di più sul web insieme ai tentativi di previsione, del come saremo dopo l’emergenza, se la ristorazione tornerà a funzionare come prima o con quali limiti.

Prova a dare una risposta una tabella elaborata dall’Einaudi Institute for Economics and Finance (Eief), un centro di ricerca universitaria di Roma sostenuto dalla Banca d’Italia ma del tutto indipendente.

La vedete qui sotto

CORONAVIRUS IN SICILIA, ZERO CONTAGI IL 14 APRILE. NELLO STUDIO LE PREVISIONI REGIONE PER REGIONE

Lo studio è stato ripreso oggi dal Corriere della Sera, che afferma come la base statistica sia costituita dai dati forniti dalla Protezione Civile ogni giorno nella conferenza stampa delle 18: un lavoro, quello dell'Eief, affidato al professor Franco Peracchi, e che sarà ripubblicato ogni sera sul sito Eief dopo gli aggiornamenti a cura del commissario Borrelli (qui il link alla ricerca sul sito dell'istituto).

L’osservazione parte dai dati forniti ogni giorno alle ore 18 dalla Protezione Civile e viene effettuata stimando le variazioni e l’evoluzione nel tempo.

Il limite temporale più avanzato riguarda in questo momento la Toscana con una previsione compresa tra il 5 e il 16 maggio.

In tabella c’è la previsione più ottimistica che differisce da quella pessimistica per effetto dei metodi di calcolo.

Si va al 5 maggio se si prendono in considerazione i valori mediani mentre si arriva al 16 maggio utilizzando anche gli eventuali valori estremi e fuori dalla norma.

Alcune regioni potrebbero quindi uscire dall’emergenza più restrittiva prima di altre. È il caso del Trentino Alto Adige che potrebbe vedere la luce il 6 aprile seguita dalla Basilicata il giorno dopo, dalla Basilicata l’8 aprile, dalla Puglia il 9 aprile.

Prima di farsi prendere dall’entusiasmo, oltre a raccomandare di restare chiusi in casa fino a quando non sarà consentito uscire da un nuovo decreto del Governo, va sottolineato che i dati sono soggetti a revisioni, anche molto forti, di giorno in giorno.