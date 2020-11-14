CORONAVIRUS, ISS: "MASCHERINE SONO CRUCIALI, MAI TENERLE SOTTO IL NASO"

“L’uso delle mascherine di comunità e chirurgiche è uno strumento importantissimo anche per i prossimi mesi, ma vanno usate correttamente. Tenerle sotto il naso ad esempio non e’ un uso corretto. Il t...

“L’uso delle mascherine di comunità e chirurgiche è uno strumento importantissimo anche per i prossimi mesi, ma vanno usate correttamente. Tenerle sotto il naso ad esempio non e’ un uso corretto. Il tipo Ffp2 e Ffp3 e’ invece è per un uso professionale e hanno un tempo di utilizzo piu’ limitato”. Lo ha detto il presidente dell’Istituto superiore di sanità Silvio Brusaferro nella conferenza stampa al ministero della Salute per l’analisi della situazione epidemiologica.

“Mantenere alta la consapevolezza del rischio che e’ alto in tutte le regioni, serve rafforzare le misure messe in atto per ridurre i nuovi casi “: lo ha detto il presidente dell’Iss Silvio Brusaferro nel corso della conferenza stampa di illustrazione dei dati epidemiologici. “Anche un declino lento dei casi mette sotto stress il servizio sanitario”, ha concluso.

L’ obiettivo è ridurre più rapidamente possibile l’Rt sotto 1, per evitare che un’onda lunga possa mettere in ulteriore sovraccarico i servizi sanitari’. Lo ha detto il presidente dell’Istituto superiore di sanità Silvio Brusaferro nella conferenza stampa al ministero della Salute per l’analisi della situazione epidemiologica.

Bisogna mantenere una consapevolezza del rischio che è alto in tutte le regioni. L’Rt ha avuto flessione e la maggior parte regioni sono in scenario 3 ma altre in scenario 4. Da qui l’appello a rafforzare le misure in atto in base al contesto regionale. Lo ha detto il presidente dell’Istituto superiore di sanità Silvio Brusaferro nella conferenza stampa al ministero della Salute per l’analisi della situazione epidemiologica.

Dopo Rt che ha avuto picco ad agosto c’e’ stato calo e poi da ottobre è andato crescendo, la scorsa settimana parlavamo di un rallentamento della curva e questa settimana c’è una lieve remissione del Rt che però non si traduce ancora in un calo della curva perché il numero dei casi e’ ancora significativo e quindi non si può allentare la attenzione. Lo ha detto il presidente dell’Istituto superiore di sanità Silvio Brusaferro nella conferenza stampa al ministero della Salute per l’analisi della situazione epidemiologica.