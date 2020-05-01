CORONAVIRUS, LA “FASE 2” IN SICILIA. MUSUMECI AVVIA UNA GRADUALE APERTURA: ECCO TUTTE LE NOVITÀ

Nella serata di ieri il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, ha firmato una nuova ordinanza indicando tutte le novità introdotte con l’inizio della “Fase 2”: tra queste, la possibilità...

Nella serata di ieri il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, ha firmato una nuova ordinanza indicando tutte le novità introdotte con l’inizio della “Fase 2”: tra queste, la possibilità di spostarsi nella seconda abitazione e la riapertura di bar e ristoranti per preparare cibo da asporto. Inoltre, il presidente è intenzionato a chiedere al Premier Conte anche la riapertura di barbieri e parrucchieri.

Questo il testo del documento:

“Avviata la ‘graduale riapertura’ che il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, aveva preannunciato nei giorni scorsi. L’ordinanza, firmata oggi e in vigore dal 4 al 17 maggio, si muove all’interno delle linee guida fissate da Roma, seppure con qualche ‘forzatura’. A cominciare dal permesso alle famiglie di potersi trasferire nelle seconde case, a patto che non facciano la spola con la principale abitazione, ma vi rimangano per la stagione.

Disco verde anche per l’asporto a ristoranti, pasticcerie, gelaterie, bar e pub, con il divieto di consumare nei locali e nelle adiacenze.

Si può anche accedere al cimitero e acquistare fiori.

Novità pure per le società sportive autorizzate a iniziare attività amatoriali di corsa, tennis, pesca, ciclismo, vela, golf ed equitazione.

Attenzione anche verso gli animali da affezione per i quali sarà consentita la tolettatura. Rimangono congelate le limitazioni all’accesso nell’Isola almeno fino al 17 maggio.

In quella data Musumeci spera anche di strappare al premier Conte il permesso di riaprire a parrucchieri per uomo e per donna“.