CORONAVIRUS, LA NUOVA MAPPA EPIDEMIOLOGICA ECDC: LA SICILIA TORNA IN ROSSO

16 dicembre 2021 14:24
E’ stata pubblicata la nuova mappa del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC), che riporta la situazione epidemiologica in base all’incidenza dei casi positivi a 14 giorni ogni 100mila abitanti, combinata con il tasso di positivi sui test effettuati.

Nella mappa epidemiologica aggiornata oggi, l’Europa risulta in gran parte rosso scuro. Rimangono parti in rosso in Spagna, Finlandia, Svezia, Estonia, Lettonia, Bulgaria e Islanda.

Mantengono il colore che indica un rischio intermedio, cioè il giallo, solo Puglia, Molise e Sardegna. Tutte le altre regioni sono in rosso.

Con alcune chiazze rosso scuro: quelle di Valle d'Aosta, provincia autonoma di Bolzano, Veneto e Friuli Venezia Giulia, catalogate nella fascia di rischio massimo.

