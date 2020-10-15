CORONAVIRUS, LA SICILIA SFIORA I 400 CASI IN 24 ORE, 126 A CATANIA, ALTRA IMPENNATA IN ITALIA

Record, il quinto consecutivo, in Sicilia: 399 contagi in 24 ore, mai un numero così alto. Ben sette i morti in un giorno, triste record da marzo. Quattordici sono migranti dell'hotspot di Lampedusa....

Record, il quinto consecutivo, in Sicilia: 399 contagi in 24 ore, mai un numero così alto. Ben sette i morti in un giorno, triste record da marzo. Quattordici sono migranti dell'hotspot di Lampedusa. Altri 24 ricoveri, 21 in regime ordinario e tre in terapia intensiva, per un totale di 520 in ospedale.

La situazione nelle province dell'Isola è la seguente: Palermo registra il maggior numero di casi con 154 nuovi positivi seguita da Catania con 126 nuovi contagi. Abbiamo poi: Messina (22), Trapani (19), Siracusa (19), Ragusa (15), Enna (14), Caltanissetta (21), Agrigento (9).

Salgono ancora i casi di coronavirus in Italia: sono 8.804 nelle ultime 24 ore a fronte dei 7.332 casi di mercoledì. 162.932 tamponi processati,+13mila.

Quasi raddoppiate le vittime, 83 contro le 43 del giorno precedente. Lo comunica il ministero della Salute.

Aumentano anche i ricoveri in terapia intensiva,sono 586, +47 rispetto al giorno precedente.

2.067 nuovi casi in Lombardia, 1.127 in Campania, 1.033 in Piemonte.

15/10

• CASI 8804 su 98542 CT = 8.93% (ieri 7332 su 87601 = 8.37%)

di cui 3713 CS = 42%

• MORTI 83 (ieri 43)

• GUARITI 1899 su 64390 tamponi di controllo (ieri 2037 su 64595)

• TI +47 (ieri +25, tot 586 su 6458 posti = 9.1%)

• RICOVERI +326 (ieri +394, tot 5796)

• POSITIVI +6821 (ieri +5252, tot 99266)

• TAMPONI 162932 = 98542 + 64390

CT = Casi Testati = Tamponi fatti a chi prima di oggi non aveva mai fatto il tampone

Tamponi di controllo = Tamponi fatti a chi è in attesa di guarigione

CS = Casi da Screening