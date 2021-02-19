CORONAVIRUS, LA SITUAZIONE MIGLIORA, LA SICILIA È LA REGIONE PIÙ VIRTUOSA A 0,73: TUTTI I DATI

Nell’ultima settimana di monitoraggio che va dal 27 gennaio al 9 febbraio, si osserva in Italia “un peggioramento nel livello generale del rischio“. “Il numero di nuovi casi non associati a catene di...

Nell’ultima settimana di monitoraggio che va dal 27 gennaio al 9 febbraio, si osserva in Italia “un peggioramento nel livello generale del rischio“. “Il numero di nuovi casi non associati a catene di trasmissione aumenta (29.196 vs 28.360 la settimana precedente) e scende la percentuale dei casi rilevati attraverso l’attività di tracciamento dei contatti (29.8% vs 31,4%). Aumenta, anche, la percentuale di casi rilevati attraverso la comparsa dei sintomi (33,7% vs 32,7% la settimana precedente). Infine, il 19,4% dei casi è stato rilevato attraverso attività di screening e nel 17.1% non è stata riportata la ragione dell’accertamento diagnostico“. E’ quanto si legge nella bozza di monitoraggio settimanale sulla situazione epidemiologica dell’Istituto Superiore di Sanità.

Tutti i dati dell’indice Rt aggiornato Regione per Regione aggiornati in tempo reale: