CORONAVIRUS, L’INGHILTERRA TORNA IN LOCKDOWN TOTALE PER LA TERZA VOLTA.

Il premier Boris Johnson annuncia la stretta per contenere il contagio. "Abbiamo una nuova variante del virus, è frustrante e allarmante vedere la velocità con cui si diffonde. I nostri scienziati hanno confermato che è del 50-70% più contagiosa. I nostri ospedali non sono mai stati così sotto pressione dall’inizio della pandemia, solo in Inghilterra il numero dei pazienti covid è aumentato di un terzo nell’ultima settimana. Il numero dei morti è aumentato del 20% nell’ultima settimana. E’ chiaro che dobbiamo fare di più, insieme, per tenere sotto controllo questa variante mentre vengono somministrati i vaccini", dice Johnson

"Ci sarà un lockdown nazionale abbastanza duro da contenere questa nuova variante". "Scuole primarie, secondarie e college di tutta l'Inghilterra da domani dovranno fornire i propri servizi solo da remoto. Non è possibile che si facciano gli esami questa estate".

Johnson ha assicurato che le scuole “non sono pericolose” ed è “molto improbabile” che i bambini siano toccati dalla nuova variante del virus. Ma le scuole, ha spiegato, possono “agire come vettori di trasmissione, provocando la diffusione del virus tra le famiglie”.