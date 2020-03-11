CORONAVIRUS, L’ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITÀ DICHIARA LA PANDEMIA

"L'Oms ha valutato che Covid-19 può essere caratterizzata come una pandemia". Ad annunciarlo il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus, in confe...

"L'Oms ha valutato che Covid-19 può essere caratterizzata come una pandemia". Ad annunciarlo il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus, in conferenza stampa a Ginevra.

"La parola pandemia - ha aggiunto - non può essere usata con leggerezza perchè può causare paure non necessarie e il sentimento che la lotta è finita. Ma non è così - ha proseguito - descrivere la situazione come pandemia non cambia cosa fa l'Oms e cosa i Paesi devono fare". Ghebreyesus ha sottolineato che si tratta della "prima pandemia causata da un coronavirus". Nei prossimi mesi, ha aggiunto il direttore generale dell'Oms, "ci aspettiamo di vedere i numeri di casi, di morti e il numero di Paesi affetti salire ancora di più".

"Siamo in questa situazione assieme e abbiamo bisogno di agire con calma per fare la cosa più giusta", ha concluso. Il direttore generale ha ringraziato l'Italia, la Corea del Sud e l'Iran per le misure adottate.