CORONAVIRUS, MENO TAMPONI MA I CONTAGI AUMENTANO: IN SICILIA ALTRI 298 NUOVI CASI, 71 SONO A CATANIA

I nuovi positivi al Coronavirus, in 24 ore, sfiorano nuovamente le trecento unità in Sicilia: oggi sono stati 298 e ci sono anche tre morti (un 70enne a Trapani, un 83enne a Catania e un 56enne a Caltanissetta). È quanto riporta il bollettino del ministero della Salute, nel quale non sono stati conteggiati i tre decessi dei quali si è avuta notizia oggi ovvero i coniugi a Mezzojuso e il dipendente comunale a Mazara del Vallo. Attualmente ci sono 4.682 casi nella nostra isola: 404 persone ricoverate in ospedale, 42 in terapia intensiva (+4 rispetto alla giornata di ieri) e 4.236 in isolamento domiciliare. I guariti salgono a 4.751 (+194 nelle ultime 24 ore). I tamponi eseguiti sono stati 3.892. In totale, dall'inizio dell pandemia, sono state 9.592 le persone contagiate.

Per quanto riguarda la ripartizione tra le province, ci sono 109 i nuovi casi a Palermo, 71 a Catania, 60 a Messina, 29 a Siracusa, 13 a Ragusa, 8 a Caltanissetta, 4 a Enna, 3 a Trapani e 1 ad Agrigento.

In Italia si sono registrati altri 4.619 casi di coronavirus (ieri erano stati 5.456) su 85.442 tamponi effettuati (ieri erano stati quasi 105mila). Nelle ultime 24 ore i decessi sono stati 39, portando così il totale delle persone morte dall'inizio della pandemia a 36.205. I guariti sono stati, invece, 891. La Regione con il maggior numero di nuovi contagi è stata la Lombardia (696).