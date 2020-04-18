CORONAVIRUS, MINISTRA BELLANOVA: "OK A USCITE PER COLTIVARE ORTI IN COMUNE DIVERSO DA QUELLO DI RESIDENZA"

Gli spostamenti in comune diverso da quello di residenza per coltivare orti e terreni privati è consentito senza incorrere nelle sanzioni previste dal decreto del presidente del consiglio sull'emergen...

Gli spostamenti in comune diverso da quello di residenza per coltivare orti e terreni privati è consentito senza incorrere nelle sanzioni previste dal decreto del presidente del consiglio sull'emergenza Coronavirus. A dare la notizia è Teresa Bellanova, ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, che sulla propria pagina Facebook scrive: "Mi avete scritto in tanti, chiedendo di potervi prendere cura del vostro orto, a rischio per l’abbandono forzato dovuto alla quarantena.

Per molti di voi poter andare nei vostri terreni significa garantire frutta e verdura in tavola di qualità e assicurare un risparmio economico importante per la famiglia, oltre che - lo comprendo bene - di passare un po' di tempo fuori casa ma in sicurezza".

L'annuncio della ministra riguarda il fatto che "sono contenta di potervi dare una buona notizia, riportata finalmente nelle Faq sul sito del governo: è consentita la cura e manutenzione di orti e terreni privati, ed è consentito spostarsi per raggiungerli, anche nel caso in cui siano in comuni diversi da quello di residenza, certificando la proprietà o il possesso, la produzione per autoconsumo e indicando il percorso".

Da queste disposizioni, invece, resta fuori il caso in cui lo spostamento sia legato alla cura di orti e giardini di pertinenza a seconde case, spiega la ministra dell’Agricoltura.

In questo caso gli interventi possono essere effettuati solo dal personale incaricato che svolge attività imprenditoriale riconducibile al codice Ateco 81.30.