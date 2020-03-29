CORONAVIRUS, MORTA IN OSPEDALE UNA RAGAZZA OSPITE DELL’OASI DI TROINA

E’ morta stamattina nell’ospedale di Enna una ragazza ospite dell’Istituto ricerca e cura a carattere scientifico ‘Oasi Maria Santissima’ dove, al momento, sono presenti 70 persone positive al Covid-1...

E’ morta stamattina nell’ospedale di Enna una ragazza ospite dell’Istituto ricerca e cura a carattere scientifico ‘Oasi Maria Santissima’ dove, al momento, sono presenti 70 persone positive al Covid-19: 45 ospiti della struttura che assiste disabili mentali gravi e 25 operatori.

Era da molto tempo ospite dell’Irccs dell’Ennese ed era stata trasferita nel nosocomio tre giorni fa per problemi di saturazione di ossigeno.

Lo rende noto l’Oasi di Troina sottolineando che la ragazza “aveva altre patologie pregresse associate” alla sua disabilità e che “le sue condizioni si sono aggravate la notte scorsa e stamattina il suo cuore ha smesso di battere”.

Il tampone per valutare se positiva al Covid-19 è stato fatto, ma si è in attesa dell’esito.

“Sono notizie – afferma l’associazione Oasi Maria Santissima onlus – che mai avremmo voluto dare. Ci uniamo al dolore della famiglia che è stata già informata e di quanti l’hanno sempre accudita con amore”.

Sta male anche il sindaco di Troina come lo stesso ha detto su Facebook.