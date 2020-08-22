CORONAVIRUS, MUSUMECI: “ALTRI 38 MIGRANTI POSITIVI A LAMPEDUSA”
«I nostri operatori sanitari, che non smetterò mai di ringraziare per quanto stanno facendo, mi hanno appena informato che a Lampedusa sono stati individuati 38 nuovi migranti positivi al Covid-19».
Lo dice il presidente della Regione siciliana Nello Musumeci. «È l’ennesimo episodio. Sinceramente non comprendiamo l’atteggiamento del governo centrale che, oltre a non chiudere i porti siciliani, a più di due mesi dalla nostra richiesta non si
è ancora pronunciato sullo “stato d’emergenza” per quell’isoletta. Ciò che amareggia, in particolare, è l’indifferenza nei confronti di una piccola comunità che del sentimento di accoglienza e del senso di sacrificio ne ha fatto negli anni una ragione di vita», conclude.