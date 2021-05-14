CORONAVIRUS, NEGLI USA STOP ALLA MASCHERINA E AL DISTANZIAMENTO FISICO PER I VACCINATI

"La scienza è chiara: se siete completamente vaccinati, siete protetti e potete cominciare a fare le cose che avevate smesso di fare a causa della pandemia". E' quanto affermano i Centers for Disease...

"La scienza è chiara: se siete completamente vaccinati, siete protetti e potete cominciare a fare le cose che avevate smesso di fare a causa della pandemia". E' quanto affermano i Centers for Disease Control and Prevention, Cdc, sottolineando che chi è completamente vaccinato, cioè a due settimane dalla seconda dose del vaccino, non ha bisogno di indossare la mascherina né di osservare il distanziamento sociale.

Ovviamente, proseguono le nuove linee guida dell'agenzia federale, anche i vaccinati dovranno continuare a utilizzare le mascherine dove è prescritto da leggi e regolamenti, come sui mezzi di trasporto, negli ospedali ed in altre istituzioni.

In un briefing alla Casa Bianca, la direttrice dei Cdc, Rochelle Walensky, ha sottolineato come questo sia "un momento eccitante ed importante" quello in cui si può dire a "chiunque sia pienamente vaccinato che può partecipare ad attività, piccole e grandi, all'aperto o al chiuso, senza indossare la mascherina o mantenere le distanze".

"Abbiamo tutti atteso questo momento in cui potevamo tornare ad un senso di normalità", ha aggiunto citando due diversi studi, uno israeliano ed uno americano, a sostegno delle nuove linee guida.

Come immediato effetto delle nuove linee guida, riporta il Washington Post, la Casa Bianca ha mandato una mail a tutto lo staff per comunicare che non è più richiesto ai dipendenti completamente vaccinati di indossare la mascherina.

L'annuncio mentre Joe Biden incontrava, sempre alla Casa Bianca, un gruppo di senatori repubblicani per discutere il suo piano per le infrastrutture. I senatori si sono tolti subito la mascherina, ha raccontato la repubblicana Shelley Moore Capito: "Anche il presidente si è tolto la mascherina".

"Credo che ora vedremo più persone pronte a vaccinarsi perché la ricompensa sarà che non dovranno indossare la mascherina", ha aggiunto la senatrice.