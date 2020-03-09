CORONAVIRUS: NICOLA PORRO POSITIVO AL TEST, QUARTA REPUBBLICA STASERA NON VA IN ONDA

Nicola Porro è positivo al test del Coronavirus e così stasera Quarta Repubblica non andrà in onda, come previsto nei palinsesti di Rete 4 fino alla diffusione della notizia.Al suo posto, stasera su R...

Nicola Porro è positivo al test del Coronavirus e così stasera Quarta Repubblica non andrà in onda, come previsto nei palinsesti di Rete 4 fino alla diffusione della notizia.

Al suo posto, stasera su Rete 4, ci sarà Barbara Palombelli con una puntata speciale di Stasera Italia. Nicola Porro, che intanto, contattato da Libero Quotidiano, ha confermato l'esito del tampone ma ha tranquillizzato rispetto alle sue attuali condizioni, dovrebbe essere in collegamento direttamente da casa.

Negli studi Mediaset, al momento, si tratta del secondo caso accertato di Coronavirus: ieri era arrivata, infatti, la comunicazione dalla redazione de Le Iene circa un contagio, che non riguarda, però, la squadra dei conduttori e degli inviati.

Come misura cautelare, Mediaset ha preferito sospendere il programma per le prossime due settimane, invitando tutti i lavoratori a rimanere a casa per i prossimi 14 giorni. É possibile a questo punto che le restrizioni possano estendersi anche a Quarta Repubblica.