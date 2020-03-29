CORONAVIRUS: NONNA MUORE, MAMMA RICOVERATA. DUE SORELLINE SOLE IN CASA A MONTEVARCHI

Storia triste in questi giorni difficili per l'Italia, riportata dall'agenzia stampa Adnkronos.Due fratellini, che frequentano le scuole elementari di Montevarchi (Arezzo), soli in casa in quarantena....

Storia triste in questi giorni difficili per l'Italia, riportata dall'agenzia stampa Adnkronos.

Due fratellini, che frequentano le scuole elementari di Montevarchi (Arezzo), soli in casa in quarantena. Le due figure adulte di riferimento e con cui vivevano, la madre e la nonna, sono state contagiate dal coronavirus: la mamma, operatrice sanitaria, è stata ricoverata nel reparto di malattie infettive dell'ospedale di Arezzo, mentre la nonna ottantenne purtroppo è deceduta giovedì scorso nello stesso nosocomio. E' una delle tante storie di drammi familiari che caratterizzano questa pandemia. A raccontare la vicenda è oggi il quotidiano "La Nazione" che specifica, però, come i due fratellini siano assistiti da una rete di solidarietà che coinvolge tutta la cittadina del Valdarno aretino, con il sindaco Silvia Chiassai nominato tutore.

Intorno ai due bambini - il più grande fa da baby papà al più piccolo - è stata stesa una rete di protezione a cui partecipano parenti, amici di famiglia, la parrocchia, il tessuto associativo da sempre vanto di Montevarchi. Parcheggiato nel giardino sotto casa, adeguatamente sanificato, riferisce "La Nazione", staziona h24 un camper con un volontario a turno, pronto ad accorrere in caso di emergenza. Parla di continuo con i bambini che si affacciano alla finestra, tira fuori una sedia pieghevole e si mette tranquillo ad ascoltare, a suggerire, a dare indicazioni. I fratelli, a loro volta, collaborano con la maturità di due adulti e mantengono costantemente, attraverso le videochiamate, contatti con la mamma ricoverata.

Anche durante la notte il servizio di sorveglianza non si interrompe, i piccoli hanno anche a disposizione un numero di telefono per chiamare a qualunque ora. Nessun problema per colazioni, pranzi, merende e cene: il volontario sale con la borsa delle pietanze pronte e la lascia sulla soglia dove i bimbi la ritirano. Sono i fratellini stessi a compilare la lista della spesa. Stanno bene, non presentano sintomi ma nelle prossime ore saranno sottoposti al tampone. Le condizioni della madre sarebbero in miglioramento e la speranza è che nei possa al più presto tornare dai suoi due bambini.