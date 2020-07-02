CORONAVIRUS, NOVE NUOVI POSITIVI IN SICILIA: CASI IN AUMENTO PER IL QUARTO GIORNO CONSECUTIVO IN ITALIA

Ben nove contagi in Sicilia nelle ultime 24 ore e nessun decesso per quanto riguarda l'epidemia di coronavirus. Otto dei nuovi casi però sono i migranti risultati positivi a Noto, mentre un ulteriore...

Ben nove contagi in Sicilia nelle ultime 24 ore e nessun decesso per quanto riguarda l'epidemia di coronavirus. Otto dei nuovi casi però sono i migranti risultati positivi a Noto, mentre un ulteriore caso è stato individuato in provincia di Trapani. Gli attuali positivi come comunicato dalla Regione alla Protezione civile, attualmente, sono 134, per un totale di 3090 (332 con attività di screening diagnostico). A differenza della scorsa volta, quando i migranti di Porto Empedocle non furono conteggiati.

Sono 20 le persone ricoverate, di cui 3 in terapia intensiva, mentre sono 134 le persone in isolamento. Sono 2814 (211317 in totale) i tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore.

In salita, per il quarto giorno consecutivo, il numero di nuovi casi in Italia: oggi sono 201 (di cui 98 in Lombardia), contro i 187 di ieri, per un totale che arriva a 240.961 malati Covid dall’inizio dell’epidemia. In aumento anche i decessi, 30 oggi contro i 21 di ieri, arrivando a 34.818 vittime totali. E rallentano le guarigioni, 366 contro 469 di 24 ore fa, per un totale di 191.083. Per effetto di questi dati, il numero delle persone attualmente positive scende meno del solito, di 195 unità, per un totale di 15.060. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

Buone notizie sul fronte dei ricoveri: quelli in regime ordinario calano di altre 62 unità e scendono sotto la soglia psicologica dei mille, come non succedeva addirittura dal 2 marzo, attestandosi a 963. Calano di 5 unità anche le terapie intensive, che sono ora 82 in tutto. Le persone in isolamento domiciliare sono 14.015. Infine, tamponi in linea con gli ultimi giorni, 53.243, ormai da tempo lontani dal record di oltre 77mila in un solo giorno.