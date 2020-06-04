CORONAVIRUS, NUOVO CASO POSITIVO A BELPASSO

E’ stato infatti reso noto un nuovo caso di positività al Covid-19 sul territorio di Belpasso.La conferma ufficiale arriva direttamente dal Sindaco, Daniele Motta:Oggi, purtroppo devo comunicarvi un n...

La conferma ufficiale arriva direttamente dal Sindaco, Daniele Motta:

Oggi, purtroppo devo comunicarvi un nuovo contagio. Si tratta di una persona che sta bene ed è in isolamento domiciliare alla quale auguriamo una veloce guarigione. Certo questa notizia ci scoraggia un po’ ma ci deve fare capire che ancora l’emergenza non è conclusa e prendere sotto gamba questo periodo sarebbe un grave errore. Continuiamo a proteggerci e a proteggere i nostri cari, teniamo sempre alto il livello di attenzione, utilizziamo la mascherina, stiamo attenti alle distanze.

I dati a livello regionale e nazionale sono comunque confortanti e diminuiscono sempre di più gli ospedalizzati. Sono certo, conclude il Sindaco, che dopo questa lungo ed estenuante periodo torneremo alla normalità e diremo la parola “fine” al coronavirus.

I CASI TOTALI DI CORONAVIRUS A BELPASSO SONO 24 (VENTIQUATTRO) DI CUI 2 (DUE) ATTUALMENTE ATTIVI, 3 (TRE) DECEDUTI E 19 (DICIANNOVE) GUARITI.

Secondo le info in nostro possesso si tratta di una giovane donna ventenne.